Il progetto sperimentale di nuova viabilità in Via Pazzi a Ravenna bloccato dalla “mano pesante” di Via Umbria

Dopo mesi e mesi di valutazione sono bastate poche righe e un numero sparato a caso per bloccare in poche ore quello che per altro doveva essere solo un progetto sperimentale di nuova viabilità. Lettera evidentemente di peso…sicuramente maggiore di quello dei residenti di Via Pazzi che invece da anni, numeri alla mano, chiedono interventi di riduzione del traffico assolutamente sproporzionato rispetto alla situazione.

Complimenti all’assessore Fagnani per la fermezza e alla “mano pesante” di Via Umbria.

Un residente