Lavori ristrutturazione statue di Anita e Giuseppe Garibaldi costano 71.000 euro: la rabbia di un cittadino

Di recente sono partiti a Ravenna i lavori di pulizia e sistemazione delle statue di Anita e Giuseppe Garibaldi. Si tratta di un impegno di spesa di ben 71.000 € per l’esecuzione delle opere richieste. Nessuno mette in discussione le figure di Anita e Giuseppe Garibaldi, ma, obiettivamente, spendere in questo particolare momento ben 71.000 € per ripulire i due manufatti, stride quanto meno con il buon senso, oltre che con evidenti ragioni di priorità e opportunità.

Questi 71.000 €, infatti, potevano essere destinati a rattoppare le tante buche delle strade, aiutare persone entrate in crisi a causa dell’epidemia da covid-19 ed altri interventi sicuramente più impellenti.

Primum vivere, deinde philosophari, ovvero prima si pensi alle cose realmente necessarie e poi, se restano risorse, queste si usino per incombenze meno urgenti.

E se poi a qualcuno – singolo, associazione, esponente di partito, ecc. – si stringeva il cuore nel vedere la barba di Garibaldi ingrigita dallo smog, poteva pur sempre offrirsi come volontario e dedicare un po’ del proprio tempo per le operazioni di pulizia.

Le serrande degli esercizi commerciali si abbassano, le file degli indigenti alle mense si ingrossano sempre più, le famiglie faticano a tirare avanti, tante strade sono in condizioni pessime, per cui spendere 71.000 € di soldi pubblici per ripulire le due statue, onestamente, lascia quanto meno perplessi.

Infine, per favore ci si risparmi il solito pistolotto sull’alto valore simbolico che le due figure rappresentano, perché, come già detto, nessuno lo mette in discussione. Ma prima si deve pensare alle cose realmente necessarie, per il resto c’è sempre tempo.

Sergio Covato