Perché togliere ai ragazzi un’insegnante che da anni era un punto di riferimento, proprio quest’anno?

Buongiorno, sono una mamma di una bambina che frequenta la scuola Aldo Spallicci di San Pietro in Vincoli e vi scrivo per spiegare la situazione in cui ci troviamo. Noi classe primaria di 2^ b avevamo un team di insegnanti validissimo, ma purtroppo ora per la fantastica politica che segue la scuola ci ritroviamo senza la nostra insegnante di matematica.

Per via delle famose graduatorie un’insegnante che è nella nostra scuola da sette anni ora deve lasciarla perché ci sono delle graduatorie assurde. Per cui un’insegnante che ha la sua classe i suoi bambini e che vorrebbe restare con loro per portarli fino alla fine del loro percorso scolastico non può farlo.

Lei vuole rimanere ma il sistema la manda via. No, parliamone. Posso dirlo, la scuola è una pena.

Poi quest’anno dobbiamo tornare a scuola senza nessuna certezza. L’unica che avevano erano le insegnanti. Ma no nemmeno su quello possiamo contare. Poi parliamo di scuola fatta per i bambini, di sicurezza per i bambini.

E io mamma quest’anno devo mandare a scuola mio figlio e metterlo in mano a chissà chi… E poi parliamo di mascherine di lavarsi le mani e non ci preoccupiamo di dare loro una continuità scolastica, dopo un anno così difficile.

Avevo sollecitato il Provveditorato e il Comune di Ravenna, alla Bakkali, ma nessuno mi ha risposto.

Veramente, oltre la rabbia, c’è la tristezza di essere dentro un’istituzione che non funziona proprio per niente!

Allego la mail inviata ai vari organi interessati.

Mi auguro di avere un riscontro almeno qui.

In fede

S.K.