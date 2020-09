In autobus il distanziamento va a farsi benedire… Non possono mettere autobus in più?

Buongiorno, vorrei che si parlasse della situazione degli autobus. Mio figlio da Ponte Nuovo va all’Agraria (perchè alcune classi del Geometri le hanno spostate, altro disagio), al ritorno l’autobus è strapieno di gente, tantissimi senza posto a sedere. Il distanziamento va a farsi benedire. A scuola mille regole, che approvo, la mia famiglia ha passato un’estate con molte restrizioni. Ora mi chiedo, in autobus non si possono contagiare? Non possono mettere autobus in più? Grazie per l’attenzione.

Un genitore