Caccia. Pioggia di pallini sul tetto di casa, ravennate lamenta situazione insostenibile

Abito in frazione di Sant’Antonio in Ravenna e, proprio questa mattina, siamo stati costretti a chiamare i Carabinieri perché piovevano pallini dei cacciatori sulla nostra casa. I cacciatori sono posizionati da ben due giorni davanti a casa nostra e abbiamo ritrovato sul nostro marciapiede tanti di questi pallini (vedi foto), non riuscendo a stare in giardino per paura di essere colpiti. I Carabinieri ci hanno riferito che i cacciatori sono in regola con tutte le licenze e sono a norma di sicurezza con le distanze. Mi chiedo, a questo punto, come sia possibile che piovano pallini sulla mia proprietà. Siamo infuriati per questa situazione e non siamo i soli dato che gli agenti ci hanno riferito che, solo nella mattinata odierna, hanno ricevuto oltre 20 chiamate da persone che lamentano la nostra medesima condizione. Spero che le autorità prendano provvedimenti prima che succeda qualcosa di grave.

Monica Grandi