Manca un canale di atterraggio a Marina di Ravenna per i giovani velisti

Buongiorno direttore, sono Nicolò e ho 16 anni. Io sono un gran appassionato di vela, possiedo un laser e non vedo l’ora che arrivi il weekend per veleggiare. Il laser è una barchetta di 4 metri senza motore ma purtroppo, senza motore, io non posso uscire dal porto di Ravenna. Infatti in tutta Marina di Ravenna non c’è un canale per uscire con le derive.

Per questo ho scritto un email a tutto il consiglio comunale di Ravenna, a tutti i circoli e all’autorità portuale per chiedere che venga messo un corridoio di boe davanti alla spiaggia libera, parallelo alla diga foranea di Marina di Ravenna.

Tantissimi ragazzi e ragazze a causa della mancanza del canale non possono uscire e sono costretti a rinunciare o a spostarsi altrove. Non capisco perché non vengono sfruttate a pieno le enormi potenzialità della darsena. Mi sembra assurdo che porti di minor importanza come Chioggia o Senigallia siano molto più attrezzati per i ragazzi quando a livello di struttura e di importanza non si avvicinano neanche lontanamente a quello di Ravenna.

Grazie.

Nicolò M.