Buongiorno, sono un genitore con un figlio che frequenta la Scuola elementare Gulminelli di Ponte Nuovo a Ravenna. Da quest’anno, per motivi Covid, hanno anticipato l’orario di ingresso per tutte le classi alle 8.15 (a mio avviso inutile, perché se tutti entriamo alle 8.15 non si risolve il problema dell’assembramento) e alcune classi devono entrare dal cancello sito in Via 56 Martiri, strada molto trafficata, spesso ad alta velocità. Per questo motivo noi genitori abbiamo chiesto che siano presenti i vigili, cosa che ci è stata concessa, ma purtroppo molto spesso i vigili non si presentano.

Questa entrata è un po’ fatiscente, il cancello è vecchissimo e il muretto della recinzione è pericolante; la pavimentazione è disconnessa e ci sono avvallamenti che quando piove si trasformano in un lago. I bambini devono aspettare il suono della campanella davanti al cancello in uno spazio molto ristretto, troppo per più di 70 bambini e dei rispettivi genitori, spazio che dobbiamo dividere anche con l’asilo che è a fianco, il quale usa questo spazio per carico e scarico merci (quindi spesso è occupato da camion). Anche se aprono 5 minuti prima il cancello è impossibile non fare assembramenti, perciò abbiamo sollecitato la preside del plesso scolastico e abbiamo mandato una mail anche al Sindaco del Comune di Ravenna, sperando di aver notizie in merito alla soluzione di questa situazione.

M. R. Ponte Nuovo