E-55, opera inutile e megalomane

E dai e dai… eccola finalmente! Proprio ci mancava questa ennesima cementificazione nelle campagne del Delta, cioè nell’ultima “prateria” rimasta. Sembra di stare negli anno ’60: cementificazione a gogo… e sembra che abbiamo un paesaggio di ricambio, quando invece non ne abbiamo più, e poco ci importa del “grigio” onnipresente in cui faremo vivere i nostri figli e nipoti. Siamo talmente ubriacati, con queste “grandi opere”, che non ne capiamo più il senso: queste devono essere utili ai cittadini, non alla speculazione, e questa nuova autostrada è una speculazione travestita di “vitale importanza”. Non siamo l’Australia vuota, questa è l’italietta satura. Dove vogliamo vivere domani? Fra piloni e urbanizzazioni? Non se ne può più di transenne rosse… basta con lo scempio del territorio.

C’è bisogno di una sola grande opera: la manutenzione! Abbiamo strade vergognose tanto sono malmesse, ci cascano addosso i ponti, piove un giorno e frana giù tutto… sistemiamo l’esistente invece di “mangiarci” l’ultimo territorio rimasto. C’è un grande lavoro da fare: un grande piano di manutenzione, questo sì farebbe bene all’economia e porta lavoro alle nostre piccole-medie imprese… non le grandi opere in stile anni ’60. Senza ‘sta benedetta E-55 sembra che dobbiamo crepare tutti… sistemiamo la Romea piuttosto (e le altre statali, imbarazzanti).

Questa E-55 avrà un impatto pesante, attraverserà la piana del Mezzano (che chiamiamo Texas, perché è l’ultimo paesaggio aperto rimasto), fiancheggerà la valle di Comacchio con effetti sul suo ecosistema, attraverserà con violenza le campagne del Delta ferrarese fino al Veneto. Come ogni nuova strada cambierà la “destinazione d’uso” di ampie zone, cioè nuove urbanizzazioni dove oggi non sono permesse. È un’opera megalomane più dannosa che utile; domani ci sarà delusione perché non ci passerà il traffico che ci si aspettava… insomma ci sveglieremo un po fregati e più abbruttiti. Andrà così, si accettano scommesse.

Ciò che resta del paesaggio non è roba per snob radical chic, è una questione seria, è la nostra assicurazione per il futuro, e non abbiamo più territorio da sacrificare, basta… l’è finì! Ci trastulliamo con questa storiella del “belpaese” quando è quasi scomparso, perché troppe volte abbiamo seguito i pifferai di Amlin del cemento, come accadrà anche questa volta.

F. B. Ravenna