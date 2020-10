La “nuova” stazione di Ravenna. Purtroppo siamo quelli, ancora, che hanno la testa al 1863

Sull’idea di riformare la Stazione di Ravenna, attraverso un concorso pubblico di idee, nulla da eccepire se non che l’idea di una stazione ponte a Ravenna, per superare in qualche modo, la dicotomia urbanistica e visiva, fra Centro Storico e Darsena è vecchia, così come quella del bando.

Ci hanno lavorato in tanti, alla fine del 900’ e nell’ultimo decennio. Purtroppo a Ravenna, le idee, non vengono mai riesaminate, alla luce del presente e soprattutto con l’ottica del futuro.

In questi anni, alcuni elementi si sono aggiunti:

1) un’attenzione all’innalzamento dei mari, gravissimo per Ravenna;

2) un’attenzione all’inquinamento urbano dell’aria, che porterà ad una chiusura a ZTL, PAIR 2020, attorno alla stazione;

3) un’attenzione agli spazi, per collegarsi alle autostrade ferrate Ro-La (rampe), nonché al Corridoio europeo TEN-T, Baltico Adriatico.

Questi elementi, guardando oltre il proprio naso, suggerirebbero:

1) di sopraelevare i binari (ci sarebbero stati anche i soldi, degli inutili e dannosi, ponte Teodorico, sottopasso stazione (?) e Molinetto);

2) 3) di ipotizzare uno sdoppiamento della stazione: parte in centro, con riduzione dei fasci binari (di qualità), parte dietro al Consar, con tutti gli spazi necessari (di quantità).

E’ chiedere troppo, visto che risolvono tutti i problemi per sempre, invece di complicarli, un poco alla volta, come siamo soliti fare? Peraltro, è la strada, di molte città italiane ed europee.

A quanti ricordano il 1863, l’unanimità del C.C. per la location Darsena, “spintonata dagli Asinelli”, che una delle altre idee, era lo sdoppiamento: a Marina la stazione merci e alla via Maggiore, quella passeggeri. Purtroppo siamo quelli, ancora, che hanno la testa al 1863… o no, silenziosa Ravenna?

Daniele Vistoli architetto