Buongiorno, mi presento, sono Mauro Bellino e lavoro come Assistente/Vigilatore nel Trasporto Pubblico Scolastico del Comune di Ravenna per conto dell’Azienda “Paolo Scoppio & Figlio Autolinee s.r.l.”. Insieme al collega Operatore di Esercizio/Autista Massimo Foddai, con il quale presto servizio sulla linea 22A tutte le mattine per accompagnare gli iscritti al Trasporto Pubblico Scolastico dalle loro varie fermate alla Scuola Secondaria di 1° Grado (Scuola Media) Vittorino Da Feltre in San Pietro in Campiano abbiamo intrapreso una nostra spontanea iniziativa per poter dare agli stessi bambini degli attimi di felicità e gioia in maniera del tutto simpatica e cioè abbiamo allestito lo Scuolabus a tema Halloween, naturalmente con tutte le precauzioni dato il periodo che viviamo. La sorpresa negli occhi dei bambini è un ricordo piacevole in questo periodo di restrizioni. Ci sentiamo ripagati nell’anima e perciò vi scriviamo per fare in modo che il nostro messaggio arrivi ovunque… Halloween sarà anche un’immensa americanata ma noi cerchiamo di dare felicità e gioia ai bambini…. specialmente in questo periodo!

Mauro Bellino