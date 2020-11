Immondizia sull’asfalto e cassonetti stracolmi di rifiuti: i dubbi di Alleanza Centro Ravenna

Ci giungono testimonianze di cassonetti dei rifiuti stracolmi contornati da immondizia giacente sull’asfalto. La domanda che sorge spontanea e stiamo contestualmente rivolgendo anche a chi di dovere è se HERA in questo periodo ha potenziato il servizio di raccolta rifiuti o meno.

In questo periodo storico di pandemia con l’aumento dello smart working e con la chiusura serale di ristoranti e affini va da sé che la produzione casalinga di rifiuti è aumentata non poco e il servizio di svuotamento dei cassonetti dovrebbe essere potenziato soprattutto in quelle zone ove c’è una forte presenza di abitazioni e soprattutto nel week end quando le abitudini di cenare fuori sono state sostituite dall’asporto e dalla consegna a domicilio che aumentano la produzione dei rifiuti.

Elisa Guerra

Coordinatrice provinciale Alleanza di Centro per i territori Ravenna