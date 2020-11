Non sto chiedendo nulla di spaziale, chiedo solo quattro boe a 20 m. l’una dall’altra per potere fare vela a Marina di Ravenna

Buongiorno caro direttore, sono Nicolò Marino, ho 17 anni e vi avevo già scritto a metà settembre. Ci tengo a ringraziarvi veramente per la pubblicazione della mia email. A quasi due mesi dall’invio di quella email mi è stata data una risposta, per nulla esaustiva. Io ringrazio e sono contento già che mi abbiano risposto, però sinceramente sono deluso dalla risposta. Mi è stato detto che secondo un’ordinanza regionale sono vietate la balneazione e la navigazione a meno di 150 m. dai porti e che le derive (in quanto piccole barche) sono in facile balia delle correnti. Allora caro direttore io sono andato a verificare e su internet l’ordinanza parla solo del divieto di balneazione (anche perché, se mi permettete, il divieto di navigazione in un porto è un po’ assurdo). Per quanto riguarda le correnti, inizio con il dire che le correnti ravennati sono debolissime se non inesistenti. La corrente debolissima che batte sulla costa ravennate è la corrente adriatica che corre da Nord verso Sud. Allora io pongo un quesito: se le autorità competenti dicono che le derive (essendo piccole) sono in facile balia delle correnti (opinione che io personalmente non condivido), perché è stata data la concessione per fare un canale a Porto Corsini uguale a quello che sto chiedendo di fare a Marina? Visto quanto sostenuto dalle autorità competenti la corrente adriatica rischierebbe di spingere le derive sulla rotta delle navi. Mi pare assurdo che una città capitale della nautica italiana, che ha vantato barche come Azzurra e Il Moro di Venezia non dia spazio a giovani velisti. È un bel paradosso, cioè abbiamo un porto enorme ma non c’è spazio per le barche piccole.

Io non sono di Ravenna ma di San Giovanni in Persiceto (BO). Io amo così tanto la vela che tutti i weekend faccio l’impossibile pur di essere a Marina, anche con pioggia o mare mosso. Ho rinunciato alla compagnia di amici, ai giri in moto per la mia passione ed è per questo che non mi arrendo; siccome praticare il mio sport è un mio diritto io mi batterò per quel canale. Non sto chiedendo nulla di spaziale, chiedo solo quattro boe a 20 m. l’una dall’altra. Spero di avere anche il vostro appoggio. Io ho scritto una email di risposta al sindaco di Ravenna, al consiglio comunale di Ravenna, al presidente Bonaccini, all’assessore regionale Corsini, al ministro Spadafora, al presidente di Federvela, e a tutti i circoli di Marina di Ravenna (vi copio il testo sotto).

Vi ringrazio e spero che possiate aiutarmi nella mia battaglia.

Cordiali saluti

Nicolò Marino

Buongiorno, sono Nicolò, adesso ho 17 anni e rimango un appassionato di vela. Qualche tempo fa ho scritto una email al sindaco di Ravenna, perché in tutta Marina di Ravenna non c’è un canale d’uscita per le derive. Il punto ideale dove piazzare queste boe secondo me sarebbe lo specchio d’acqua parallelo alla diga sud davanti alla spiaggia libera di Marina di Ravenna. L’assessore al turismo mi ha risposto che non era possibile, perché l’ordinanza regionale vieterebbe la balneazione e la navigazione a 150 m dall’imboccatura di un porto. Ho letto su internet l’ordinanza e non vieta la navigazione, ma solo la balneazione. Mi meraviglia il fatto che a Porto Corsini sia stato concesso un canale simile parallelo alla diga nord. E perché a Marina di Ravenna no? Di porti ne ho girati veramente tanti per merito di questa mia passione per la vela e non capisco perché porti di minore importanza come Cervia e Senigallia abbiano un canale per le derive e Marina no. Ravenna fa molto per gli anziani, ma per noi ragazzi? Ringrazio veramente di cuore chi mi ha dedicato del tempo, nonostante il particolare momento che stiamo vivendo.