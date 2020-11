PostePay e l’impossibilità di chiamare mia madre dai primi di ottobre in poi… e lo chiamano servizio

Per conto di mia madre in data 19/09/2020 ho cambiato gestore e ho attivato un abbonamento Postemobile Casa con cui abbiamo sottoscritto un piano tariffario ma il servizio che doveva essere attivo entro 15 giorni dall’accordo non è ancora funzionante. La difficoltà che abbiamo è nel non ricevere telefonate mentre è possibile telefonare. Per questo motivo PostePay mi ha creato un problema abbastanza serio perché mia madre, una anziana signora di 91 anni che abita da sola, in questo periodo di pandemia, non potendo ricevere telefonate è molto inquieta e preoccupata. Nonostante i continui solleciti all’Ufficio Postale di Marina di Ravenna, la cortesia e l’assistenza delle brave impiegate che si sono impegnate per aiutarci, mandando anche una mail alla loro referente, nessuna risposta ci è ancora giunta in merito al reclamo per l’attivazione non completata. Per ben tre volte hanno aperto la pratica con il loro servizio di assistenza ma non sono riuscito a fissare un appuntamento. È impossibile mettersi in contatto in quanto ho una unica possibilità: una telefonata del loro tecnico. Se per vari motivi non posso rispondere, senza dirmi niente vengo cancellato e non ho nessun altro contatto. Inoltre non mi è permesso chiamare, una vera impresa! Questo è quello che mi è stato detto allo sportello postale e che ho verificato di persona. Lo ritengo non un servizio, ma un grave disservizio. Ho notizie che altri hanno lo stesso problema. Se il guasto non verrà riparato a breve mi vedrò costretto, con rammarico, a cambiare gestore e a non pagare la prossima fattura. La prima è stata pagata regolarmente. PostePay… una delusione.

Mauro Zanarini – Marina di Ravenna