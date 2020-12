A proposito della tavernetta allagata, Hera conferma la completa funzionalità dell’impianto di sua competenza fino al contatore

Spett.le redazione, in merito alla lettera riguardante la cantinetta allagata, da voi pubblicata nei giorni scorsi, dobbiamo confermare quanto già detto alla cliente, ovvero che la situazione non dipende da Hera. Infatti, le verifiche fatte sul posto confermano la completa funzionalità dell’impianto fino al contatore, ovvero fino al punto di competenza di Hera. Si è invece riscontrato che il problema dipende da un’infiltrazione di acqua piovana nel pozzetto di alloggio del contatore, e la competenza su questi manufatti è in capo al privato. Evidentemente, nel caso descritto, non è stata prevista alcuna sigillatura lungo il percorso del tubo privato, tra il pozzetto e l’abitazione, e questo fa sì che l’acqua piovana di cui sopra entri in casa.

Approfittiamo dell’occasione per ricordare che l’abbassamento delle temperature alza la soglia di attenzione anche sugli impianti idrici delle abitazioni, in particolare sui contatori dell’acqua, che possono arrivare a rompersi causa il gelo. Hera ricorda alcuni semplici accorgimenti che possono evitare disagi nella fruizione del servizio e spese impreviste, poiché ai clienti spetta la corretta custodia di questi apparecchi.

I contatori maggiormente “a rischio” sono quelli collocati all’esterno dei fabbricati, in locali non isolati o in abitazioni utilizzate raramente. Se i misuratori si trovano nei bauletti o in nicchie esterne ai fabbricati, in locali non riscaldati o non abitati, e se la temperatura esterna dovesse rimanere per vari giorni sotto lo zero, è consigliabile lasciare che da un rubinetto esca un filo d’acqua. È sufficiente una modesta quantità, evitando inutili sprechi. I bauletti e le nicchie, compresi gli sportelli, devono essere opportunamente coibentati, ovvero rivestiti di materiale isolante. Infine, se i contatori sono in edifici non abitati, è consigliabile chiudere il rubinetto che si trova sopra il misuratore e provvedere allo svuotamento dell’impianto.

Cordiali saluti,

Francesco Reggiani – relazioni con i media, area Ferrara-Modena direzione centrale relazioni esterne Hera