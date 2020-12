Le strade non si imboccano contromano nemmeno se si fa una consegna per Poste Italiane

Buona sera, da Ravenna. Via Girolamo Felisatti è una strada stretta a senso unico che termina in un cul-de-sac. Alle 11.45 di stamattina ho avuto purtroppo modo di vedere

che un addetto di Poste Italiane in sella allo scooter, ha imboccato in senso unico contrario Via Girolamo Felisatti. A tutta velocità, contromano l’ha percorsa per tutta la sua lunghezza per effettuare una consegna in una delle villette dove la strada ha fine. Questo comportamento irresponsabile, che mette in serio pericolo la vita dei residenti e dei passanti, va denunciato e sanzionato anche perché si tratta di un servizio pubblico.

Luogo: Via Girolamo Felisatti, data: 19.12.2020, ore: 11.45, addetto di sesso maschile in scooter. È possibile che almeno alle Poste Italiane gli dicano di non imboccare le strade di Ravenna in senso unico contrario? Oppure che gli diano una bicicletta al posto dello scooter in modo da essere meno pericoloso?

Grazie dell’attenzione.

