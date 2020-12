Ho fatto il vaccino anti influenza, attendo di fare quanto prima quello anti Covid

Pochi minuti fa mi sono sottoposto alla vaccinazione antinfluenzale, dopo lunga attesa causa scorte terminate, presso l’ambulatorio del mio medico di famiglia di Faenza. Ovviamente tutto indolore; questa vuole essere una piccola testimonianza a favore di questa importantissima pratica non solo medica, ma anche sociale, in risposta ai tanti pazzi no vax, con l’augurio di potermi vaccinare quanto prima anche contro il Covid.

Fabio Villa