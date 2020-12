La congiunzione Giove – Saturno vista da Ravenna… no, non è la “stella di Betlemme”

I pianeti ruotano attorno al Sole a velocità diverse in base alla loro distanza dalla nostra stella e questo dà origine ad avvicinamenti planetari chiamati congiunzioni. Quest’anno Giove e Saturno sono stati protagonisti di una congiunzione eccezionale il 21 dicembre che li ha portati, in prospettiva, ad essere ad una distanza di soli 6′ primi di grado cioè 1/5 del diametro della Luna piena. Il cielo perennemente coperto e le nebbie per molti giorni hanno impedito l’osservazione nel momento migliore. Così vicini lo erano stati circa 800 anni fa nel 1226 ed anche in tempi più antichi tanto che, con molta confusione approssimazione e disinformazione, si fa risalire a questo fenomeno del 7 a.c. la “stella di Betlemme” però niente di più sbagliato perché si parla di un singolo punto luminoso o stella mentre nel 7 a.c. Giove e Saturno erano lontani 4 volte di più di ciò che vedete in questa foto e non potevano essere “una stella” ma 2 punti molto ben distinti ! Nella composizione di foto di ieri, realizzata nei soli 2 minuti di apertura delle nubi, anche riprese dei satelliti di Giove e Saturno. Nel 2080 Giove e Saturno saranno in congiunzione a 3 e a 4 con Marte e Venere buon per chi ci sarà. Auguri di Buone Feste a tutti.

Claudio Balella