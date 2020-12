La più bella vetrina del Pavaglione è una sorpresa: un presepe barocco napoletano, allestito nella loggia n.15 , ex profumeria Grazia, lato Sud. E’ un’idea splendida degli antiquari di Baracca20 (maison decoration).

Si tratta di una di una intensa ricostruzione scenografica della vita di una piazza del Settecento a Napoli, con la nascita di Cristo posta in mezzo al popolo, rappresentato mirabilmente vari mestieri, anche i più umili, con un taglio antropologico.

Dal vinaio al robivecchi, dal falegname al pescatore, dalla popolana alla zingara, dall’osteria al mercato, si rivive un’atmosfera magica, grazie alla cura filologica dei particolari nelle riproduzioni ed ad un uso sapiente delle luci.

Da non perdere. Un bel regalo ai lughesi e non, in questi tempi grigi per ricordare il Natale e Capodanno. Visibile fino al 31 gennaio pv.

Grazie agli organizzatori Gianluca Zoffoli e Giovanni Giovannini.

Angelo Ravaglia