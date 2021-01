Tchameni Tchienga Charles: salta la festa della Befana dei Portuali di Ravenna

È con rammarico ed in contempo con grande speranza per una salute migliore di tutti che vorrei comunicare a tutti i bambini e bambine che quest’anno la consueta festa dell’Epifania, organizzata dalla gentile e dolce Befana dei Portuali di Ravenna e presentata dai Presidenti Luca Grilli della Compagnia Portuale e Luigi Spadaro del C.S.R.C Portuali, non si terrà a causa dell’emergenza COVID.

Mi associo ai pensieri della Befana dei Portuali di Ravenna ed a quelli degli organizzatori per augurare a tutti i bambini e bambine una buona Befana nel pieno rispetto delle regole di confinamento rassicurandoli che “annullare questo tradizionale appuntamento al Cinema City per il Covid è solo un modo di prendere una rincorsa con l’auspicio di poter tutti salvaguardare la nostra salute”.

Tchameni Tchienga Charles, presidente della ODV Il Terzo Mondo