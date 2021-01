Finta al Pronto Soccorso per un problema cardiaco: mancano spazi per pazienti e numero minimo di personale sanitario

Giovedì 14 gennaio sono arrivata al Pronto Soccorso di Ravenna in ambulanza per un problema cardiaco e ho visto lavorare il personale sanitario in modo assurdo. Sono in pochi a fronteggiare una marea di pazienti senza gli spazi adeguati e soprattutto senza un numero minimo di medici e infermieri. Penso sia una vergogna per una città come Ravenna avere un Pronto Soccorso così abbandonato a sé stesso, inaccettabile. Ringrazio quindi tutto il personale, dagli infermieri ai medici tutti per l’impegno e il sacrificio, meritano tutta la nostra solidarietà, grazie ancora.

Maria Fussi