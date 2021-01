Cari adulti, cari politici, cari dirigenti, siete sicuri di quello che volete fare con la scuola?

Da diciottenne all’ultimo anno delle superiori mai avrei pensato di voler scrivere a un giornale. Leggendo di un ricorso al Tar presentato da 21 genitori, vedendo le foto di una piazza senza studenti, con qualche “meno giovane” che protesta contro la didattica digitale integrata (non dovremmo più chiamarla dad, attenzione!), sento però di dover scrivere questo messaggio. Vorrei esprimere la mia opinione e, possibilmente, rappresentare quella di altri studenti. Perché sì, è vero, la dad è insostenibile. Per noi ragazzi è una tortura: ci è stata tolta l’opportunità di socializzare, è più semplice distrarsi ed è più difficile comprendere. Per non parlare del fatto che abbiamo perso ormai quasi 10 mesi di didattica in presenza. Tutti noi vorremmo tornare a scuola, di persona. È altrettanto vero però che siamo nel bel mezzo di una pandemia.

Si dice che è stato fatto ciò che era necessario e che le scuole non porterebbero a un aumento dei contagi. In questi mesi noi studenti siamo stati additati come untori, come coloro che non rispettano la legge, quelli che si ritrovano, che imprudentemente continuano a spargere il contagio approfittandone della chiusura delle scuole. Addirittura qualcuno ha azzardato che costringendoci alla scuola creeremmo meno danni fuori, quasi come se la scuola fosse un carcere, quasi come se noi non andassimo già virtualmente a scuola tutte le mattine. Personalmente trovo queste affermazioni lineari, semplici, le migliori per scaricare la colpa di chi avrebbe dovuto fare qualcosa su chi nulla ha potuto, generalizzando il comportamento di qualche individuo come quello tenuto da tutti i giovani d’Italia. Tra i 15 e i 19 anni siamo quasi tre milioni di ragazzi: cento, duecento, mille individui non potranno mai essere presi come esempio per rappresentare adeguatamente tutti noi.

Noi abbiamo pazientato, nei limiti umani degli adolescenti, attendendo che si trovasse una soluzione. Eureka dunque, la soluzione si è trovata! Se fosse così allora a noi studenti dovreste spiegare diverse cose. Se una apertura non dovesse portare al rialzo dei contagi dovreste spiegarci per quale motivo al nostro rientro dovremmo patire il freddo delle finestre aperte, che equivale poi a chiedere perché i soldi delle tasse dei nostri genitori siano stati spesi in banchi (più stretti, con le ruote, con le ali…) anziché in sistemi di trattamento dell’aria. Dirci perché per presenziare ci chiedono preferibilmente mascherine Ffp2 e a scuola ci vengono, se va bene, fornite delle chirurgiche. Infine chiarire perché si ventili un divieto di consumare cibo per 5 ore, quasi come se, come punizione per aver peccato assistendo in dad alle lezioni di questi mesi, si dovesse farci espiare la colpa con una rigorosa pena corporale.

In attesa di risposte azzardo una mia interpretazione, volutamente provocatoria. Nel Paese in cui il Next Generation EU viene chiamato Recovery Fund e viene utilizzato per finanziare la percentuale più alta nell’Unione Europea di bonus e sussidi (circa 30%), anziché investimenti per garantire un futuro migliore a noi giovani, forse gli “adulti” pensano di potersi lavare le mani spingendo sulla didattica in presenza, sperando che questo possa aiutarci a ripagare i debiti in un futuro non troppo lontano. State attenti però a quello che desiderate, perché è quello che desideriamo anche noi, ma non è quello che sta per succedere. Tutti vogliamo un rientro, ma deve essere un rientro in totale sicurezza e in condizioni di normalità e, se si tornasse a scuola lunedì, non sarebbe quello che otterremmo. Otterremmo, secondo me con buona probabilità, un nuovo rialzo nei contagi e quindi, considerando il nostro Rt già a 1,15, una zona rossa. Ciò significherebbe una nuova chiusura della scuola, ma anche nuovi e ancor più gravi danni economici alle attività commerciali. Insomma, l’ennesima presa in giro per noi e per tutti quanti.

Cari adulti, cari politici, cari dirigenti, siete sicuri di quello che volete?

F. R. – Liceo Scientifico Alfredo Oriani – Ravenna