Ufficio Postale di Barbiano chiuso per sanificazione locali durante orario di lavoro

Scrivo per segnalare che questa mattina, alle 13.32, l’Ufficio Postale di Barbiano era già chiuso, nonostante l’orario di chiusura sia 13.45.Gli impiegati, che erano davanti all’ingresso, hanno spiegato che i locali erano stati sanificati quindi non si poteva accedere.

Ricordo che attualmente questo ufficio è aperto un solo giorno a settimana; ho scelto di andare verso l’orario di chiusura per evitare l’affollamento delle ore mattutine e non dover aspettare più di 60 minuti per il mio turno, cosa già capitata.

Servizio assolutamente inaccettabile; la sanificazione deve essere effettuata non in orario di apertura, oppure se non è possibile occorre indicare almeno sul sito web che l’ufficio chiude prima.

Saluti

F.G.