Ravenna. Illuminazione pubblica assente alle prime ore del mattino, lo scontento di un cittadino

Buongiorno, purtroppo sono ancora qui a segnalare quanto non mi piaccia che le lampade dell’illuminazione pubblica di Ravenna si spengano troppo presto al mattino, circa alle 7,25, quando in condizioni di nuvolosità o nebbia sarebbe necessario restassero ancora accese, in quanto c’è ancora “poca luce”. É un orario critico, i nostri ragazzi escono di casa per andare a scuola in bicicletta, a piedi o fino alla fermata dell’autobus. Necessitano di attraversare strade anche ad alta densità di circolazione, nel momento in cui questa densità è ai massimi livelli, perché in tanti ci si muove in auto per andare al lavoro. Non so esattamente a chi sia stata data in gestione la pubblica illuminazione, è comunque responsabilità del Comune assicurarsi che prima di tutto debba esserci la sicurezza stradale, imprescindibile dal fatto che: con scarsa illuminazione naturale = luci accese / con sufficiente illuminazione naturale = luci spente, indifferentemente dagli orari o dalle condizioni meteo ed in tutte le strade e quartieri della città.

Filippo