L’appello ai ravennati dell’associazione Il Terzo Mondo ODV per indumenti per l’infanzia

In un momento così tragico e cruciale per l’intera umanità a causa della pandemia Covid-19, il compito più arduo da gestire anche mettendoci tutte le rassicurazioni possibili rimane quello di continuare a garantire ai bambini il loro splendido sorriso, nonché di preservare quel sereno percorso di crescita di cui “lo sportello del sorriso” a cura della Onlus Il Terzo Mondo, la regione Emilia – Romagna in particolare il Comune di Ravenna ed i ravennati sono sempre stati promotori e grandi sostenitori.

Nell’ambito del progetto “una carrozzina per due” ideato dall’associazione letizia, come associazione di volontariato Il Terzo Mondo ODV, lanciamo un appello alla cittadinanza ravennate e non solo, riguardo alla grande necessità degli indumenti, soprattutto il vestiario per i bambini e le bambine da 1 anno a 6 anni. Estendiamo questo nostro invito anche a tutte le altre realtà associative e non solo del nostro territorio che si occupano di solidarietà e povertà, e a tutti i negozianti di vestiario per l’infanzia e non solo.

Carissimi ravennati, le esigenze dei nostri figli ci chiamano, oggi hanno più che mai bisogno di noi. Solo la nostra sensibilità e solidarietà nei confronti dei bambini meno fortunati di altri possono continuare a tenere sempre raggianti i sorrisi di tutti questi bambini e bambine di età da 1 anno a 6 anni, attualmente in stato di grande bisogno poiché presso lo sportello del sorriso di via Grado 30 a Ravenna, scarseggiano incredibilmente gli indumenti per loro perché tutti gli scaffali previsti per i bambini e bambine della loro fascia di età sono tutti vuoti. Non riusciamo più veramente a soddisfare le loro necessità. Di fronte alle esigenze dei bambini, Ravenna ed i ravennati non hanno mai dato le spalle come negli altri casi d’altronde. Per questo motivo affidiamo alla città il nostro “tam-tam”, l’appello dei nostri bambini e bambine, perché il sorriso di un bambino è per noi un punto di crescita.

Auspichiamo che la festa di San Valentino di domani 14 febbraio possa essere per tutti noi adulti il momento di partenza per questa grande maratona di solidarietà nei confronti di questi bambini e bambine.

Per informazioni, donazioni ed ulteriori approfondimenti chiamare il numero di telefono 328 1455130.

Il Terzo Mondo ODV