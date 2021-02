Russi. Sospensioni dell’auto a rischio nel parcheggio in via Don Minzoni

A Russi, nel parcheggio in via Don Minzoni sito dinanzi all’ufficio postale ed al campo di pallacanestro, sono presenti radici molto pericolose che rischiano di far cadere persone (soprattutto anziane), danneggiando le sospensioni delle auto oltre a non consentire parcheggi efficaci. Segnalo la cosa affinché, quanto prima, possa esservi posto rimedio.

Molto spesso le auto sono mal parcheggiate probabilmente per mancato senso civico dei cittadini, ma non v’è dubbio che le radici, essendo emerse sino ad incrinare e sollevare l’asfalto, non semplifichino le manovre di parcheggio.

Tommaso da Russi