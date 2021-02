Le radici dei pini rendono pericolosa e insicura la circolazione stradale in via Aquileia

Il 22 gennaio scorso, una concittadina residente nella parte storica del quartiere Darsena ha segnalato allo Sportello Polifunzionale del Comune di Ravenna, allegando tre foto, quanto segue. In via Aquileia, asse principale, largamente commerciale, di attraversamento nord/sud del quartiere, le radici dei pini esistenti sull’asse divisorio centrale della carreggiata avevano completamente sollevato l’asfalto, nel tratto di fronte al supermercato In’s, rendendo pericolosa e insicura la circolazione stradale, a rischio anche di danneggiare i veicoli. Si chiedeva un intervento di ripristino e messa in sicurezza della pavimentazione, evitando tuttavia di abbattere alberi. Il modo più semplice per effettuare segnalazioni al Comune di Ravenna, indicato sul suo sito internet, è di inviare appunto “una mail all’indirizzo sportellopolifunzionale@comune.ra.it”. Il problema, come noto, è di ricevere una risposta soddisfacente. Spesso, come in questo caso, non arriva, dopo oltre un mese, neppure una risposta. È quella che Lista per Ravenna chiederà subito di ricevere direttamente dal servizio Strade del Comune, dandone poi comunicazione pubblica.

Elisa Frontini – Lista per Ravenna