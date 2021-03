Per andare al lavoro ogni giorno percorro la ciclabile di via Antico Squero, ma da quando è stata chiusa per motivi di sicurezza (non voglio entrare nel merito di questa scelta), sia i ciclisti che i pedoni non hanno alternativa che percorre via Salona, dove le macchine ti sfrecciano di fianco: non a caso la curva in quel tratto è famosa a Ravenna come “svegna in’ tla muraia”.

Come mai se si chiude una strada e una ciclabile, si pensa ad un percorso alternativo per le auto ma non per i ciclisti e pedoni?

Foto 2 di 2



Grazie per l’attenzione.

Domenico Ponzo