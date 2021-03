Chiusura asili nido: il Comune non dà comunicazione alle famiglie e non applica legge in caso di bambini con BES

Buongiorno, sono la madre di una bimba di 16 mesi frequentante l’asilo nido comunale Orsa Minore, sezione lattanti. In primo luogo vi scrivo per comunicarvi che mi è parso oltremodo scorretto il comportamento tenuto dal Comune in occasione della chiusura dei nidi: alle famiglie dei bambini iscritti al nido comunale non è stata inviata alcuna comunicazione formale circa la chiusura del nido.

Occorrerebbe considerare che non tutte le famiglie seguono (o hanno tempo per seguire in modo costante) la pagina social del sindaco e forse non tutte acquistano regolarmente il giornale: sarebbe stato opportuno, oltreché – a parer mio – doveroso, da parte del Comune (ossia il gestore della struttura che riceve mensilmente il pagamento dell’onerosa retta) provvedere tempestivamente a darne notizia alle singole famiglie, anche alla luce del brevissimo tempo concesso a queste ultime per organizzarsi ( la decisione è stata presa il venerdì sera per il lunedì).

Oltre a questo, in merito alla chiusura del nido, vi ricordo che quanto alla frequenza in presenza dei bambini con BES nella nota del 7 marzo 2021 il Ministero dell’Istruzione ha chiarito che si applica l’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021 in cui si dispone che resta salva la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario …. in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020”.

Nel caso specifico del nido frequentato da mia figlia, le educatrici mi hanno confermato che un bambino con Bes frequenta in presenza; tuttavia alla mia richiesta di organizzare dei piccoli gruppi di bimbi a rotazione, per garantire quella effettiva inclusione auspicata dal DPCM sopra citato, mi è stato risposto che ciò non è possibile.

Nel caso di frequenza in presenza di un bambino con BES, le attività educative devono consentire la formazione di un piccolo gruppo di bambini che frequentino in presenza insieme al bimbo BES per garantire a quest’ultimo un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale.

Chiedo pertanto a voi spiegazioni in merito: mi pare che la legge parli chiaro e non capisco per quale motivo non si applichi ai nidi del comune di Ravenna (mentre ad esempio a Ferrara, zona rossa solo da ieri, hanno interpretato correttamente la legge e si stanno muovendo per darne fattiva applicazione – https://www.ferrarafamiglie.it/2021/03/15/riorganizzazione-nidi-e-materne-per-far-rientrare-i-bambini-a-rotazione-poche-ore-per-fare-domanda/?fbclid=IwAR2NUmZe9teBISRSvpcCrS-yfam0vnVh2q5Rm7ALqhNcIQ1IX86AvuH2NJ4 – e anche il comune di Bologna sta applicando correttamente la legge, ma a Ravenna tutto tace. Consiglio la lettura https://www.bolognatoday.it/cronaca/nidi-materne-gruppi-presenza.html?fbclid=IwAR2_On3wFcMjfSSiGLLgA8IKPWw2L9ORS5kMiElBDNMuDu2CQfuhuzgKF5A).



Silvia M.