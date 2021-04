Difficoltà sulle vaccinazioni a domicilio: da settimane in attesa per una 92enne allettata

Mia suocera ha 92 anni ed è allettata senza potersi muovere, ma non è seguita dai servizi sociali. Attraverso il nostro medico di base ci siamo attivati verso l’AUSL per poter ottenere la vaccinazione a domicilio visto la grave disabilità che l’ha colpita. Sono passate ormai diverse settimane ma nessuno dall’ AUSL si è fatto vivo per compiere la vaccinazione.

Da internet ho provato a contattare, per capire se si muovesse qualcosa, sia il numero verde regionale (non tratta queste cose ma è solo dedicato ha chi pensa di essere o è già contagiato) e un numero di cellulare dedicato al “COVID Ravennate” che regolarmente trovo occupato.

Leggendo anche i vostri articoli di ieri posso capire, ma non condividere, quanto sia importante fare alti numeri nell’unico centro di vaccinazione al pala De Andrè di Ravenna. Però credo, per tutto quello che i nostri anziani hanno fatto per noi quando avevamo bisogno, che vada valutato attentamente e con un occhio di riguardo il trattamento da riservargli per fronteggiare questa terribile pandemia.

Giovanni Cantagalli