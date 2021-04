Uova di Pasqua, kit anticovid e giocattoli a 130 famiglie del ravennate consegnate da Il Terzo Mondo

In virtù della festa di Pasqua, per consentire alle famiglie di evitare gli assembramenti, prevenire e rispettare le restrizioni anticovid-19 in vigore, e soprattutto per permettere ai bambini e bambine di festeggiare la Pasqua in sicurezza, serenità e col sorriso, lo “sportello del sorriso” dell’associazione di volontariato Il Terzo Mondo ODV ha concluso con grande soddisfazione ed emozione la consegna casa per casa dell’uovo di Pasqua, indumenti, giocattoli, gel igienizzante e mascherine a 130 bambini e bambine residenti nel Comune di Ravenna (compreso Mezzano e i lidi).

Abbiamo così servito tutte quelle famiglie che prima dell’attuale chiusura temporanea dello sportello del sorriso a causa del Covid-19 avevano presentato richiesta di indumenti presso la Onlus, nonché le famiglie segnalate dai servizi sociali per la medesima necessità.

Ringraziando particolarmente il gruppo Consar per la logistica; Maelle Gladis Nambou, responsabile dello sportello del sorriso e Stephanie Tchameni volontaria attiva, per l’impegno e la volontà che nonostante le difficoltà in atto continuano a dedicarsi con amore confezionando loro tutti i pacchi da distribuire appunto casa per casa alle famiglie indigenti; Mi associo a tutti i volontari e collaboratori della Onlus per augurare a tutti i bambini e le loro rispettive famiglie una buona Pasqua nel pieno rispetto delle misure barriere in atto contro il Coronavirus.

Tengo a precisare che dopo la festa di Pasqua, lo sportello del sorriso rimarrà temporaneamente sempre chiuso al pubblico. Rimarranno attivi via mail e telefonicamente le prenotazioni del pacco indumenti e i ritiri delle donazioni di indumenti e materiali utili per l’infanzia. Mentre la consegna del pacco indumenti alle famiglie si farà temporaneamente sempre a domicilio.

Per informazioni e donazioni contattare il numero 328 1455130 oppure scrivere all’indirizzo email ilterzomondo@yahoo.it

Charles Tchameni Tchienga

Presidente Il Terzo Mondo Onlus