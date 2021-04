Se le caditoie sono intasate, l’acqua ristagna. Quando sono state pulite l’ultima volta?

Buongiorno, allego foto dell’incrocio fra Via T. Gulli e Via Fiume, dove da poco sono stati fatti lavori per il rifacimento dell’asfalto. Asfalto che era in uno stato pietoso, anche perchè quando piove o ha piovuto abbondantemente, l’acqua ristagna, anche a causa delle caditoie piene. Abito da vent’anni in quella zona e mai, nonostante diverse sollecitazioni, è stata fatta la pulizia delle caditoie, che adesso oltre ai detriti accumulati, si sono riempite di sassolini a seguito della posa dell’asfalto. Può Hera fornire i dati di quando è stato fatto l’ultimo svuotamento delle caditoie in quel punto? Grazie.

Giulio Bazzocchi – Ravenna