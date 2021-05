Ancora case, supermercati e cemento a Ravenna. È questa la rivoluzione green del Comune?

Il Consiglio comunale di Ravenna dà il via libera allo sfruttamento edilizio dell’area ex AMGA a nord-est del centro storico, destinando la zona vicino alla Rocca Brancaleone e in prossimità di Porta Serrata all’ennesimo punto commerciale-alimentare con tanto di appartamenti per chi ha soldi (tanti) per comprarseli.. Ma non è tutto.

A pochi metri di distanza lo stesso Comune paga ancora e da tempo immemore l’affitto ad un istituto religioso in via Ghiselli per ospitare una scuola media. Ancora una volta (e gli esempi iniziano a diventare tanti) la ditta PD e soci (in città come in regione) si rivela il partito del cemento selvaggio, con l’immancabile spruzzatina di “verde” per far contenti gli ambientalisti da giardino presenti in giunta e fuori.

E’ questa la tanto strombazzata rivoluzione green? E’ questo l’impegno per l’edilizia popolare e scolastica? E’ questa l’attenzione verso i giovani privi di spazi di socializzazione? Il profitto prima di tutto!

È sempre una questione di Cultura che non c’è, in costante incoerenza con la tradizione culturale, prioritaria e specifica, di una “vera” Sinistra, assente da troppo tempo.

Potere al Popolo Ravenna