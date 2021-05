Satelliti Starlink visibili su Ravenna

Si tratta di satelliti lanciati dalla società di Elon Musk, concepiti per la copertura totale della terra col 5G (già, è importante vedere la partita dal deserto del Sahara…). Ormai sono oltre 2.500 e solcano i cieli quasi invisibili ad occhio ma disturbando molto le riprese astronomiche.

Nei primi giorni successivi ai frequenti lanci sono visibili ad occhio nudo e la foto ne mostra una decina, da me ripresi ieri sera dalla nostra città. Chi volesse tentare l’avvistamento, potrebbe riprovare questa sera dalle 21.23.20 alle 21.25.20: saranno visibili ben 20 satelliti molto alti in cielo a 70 gradi di altezza, con traiettoria a partire da SO e diretti a NE, mentre passano vicino ad una luminosa stella dell’Orsa Maggiore.

Un’occasione da non perdere ed una emozione da provare. Altre immagini astronomiche e non sul mio sito astrocb.it.

Claudio Balella