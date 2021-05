Gli amici della “Mille Miglia” salutano Rino Ghiselli, 50 anni al Bar Roma

Lunedi pomeriggio abbiamo dato l’ultimo saluto a Rino Ghiselli, storico gestore per cinquant’anni del Bar Roma di Piazza del Popolo; non eravamo in molti, ma in quel ricordo c’era tutto l’affetto di intere generazioni di frequentatori e clienti del bar, di giovani grati a quel ritrovo e a quello spicchio di piazza dove siamo diventati adulti e magari più responsabili, e come Amici della “Mille Miglia” abbiamo voluto ringraziare Rino perchè in tutti i passaggi della corsa e in tutti gli anni dell’arrivo in piazza, fosse la Mille Miglia o il gran premio Nuvolari, davanti al Bar Roma si timbrava il passaggio grazie alla disponibilità di spazi, all’accoglienza sempre impeccabile e perfino alla disponibilità gratuita di energia elettrica e di altri servizi che il bar ci concedeva. La cordialità e l’impegno di Rino ci hanno salvato spesso da brutte figure e per questo i suoi tavoli all’aperto, dal 1966 al 2013 hanno costituito una garanzia per piloti, spettatori e organizzatori, offrendo smalto e qualità dell’accoglienza al buon nome di Ravenna. Quest’anno la Mille Miglia ha scelto un’altro percorso ma tornerà nel 2022, perchè non può fare a meno di Ravenna, della passione per le auto e della Romagna; torneranno anche alcuni equipaggi ravennati, e in Piazza del Popolo ricorderemo quanti ci hanno lasciato ma che abbiamo sempre nel cuore, da Gianfranco Liverani a Valerio Maioli, da Giuliano Gamberini a Rino Ghiselli, sempre in piazza con tutti noi.

Giannantonio Mingozzi per gli “Amici della Mille Miglia”