Prenotare il vaccino anti covid per i 40-49enni: praticamente impossibile!

Vorrei fare un segnalazione: Sto cercando invano da questa mattina di prenotare il vaccino anti covid, come annunciato dall’ASL Romagna con apposito SMS, ma tutti i canali ufficiali sono inattivi (fascicolo sanitario elettronico, cup web e cup tel).

Si dovrebbero vergognare!

Silvia

E’ dalle 00.01 di oggi che cerco di prenotare il vaccino anticovid tramite Fascicolo sanitario elettronico, ma il servizio segnala sempre: “Si è verificato un problema durante il recupero delle disponibilità presso questa azienda: AUSL DELLA ROMAGNA. Riprovare più tardi o cambiare azienda”.

Impossibile prenotarsi anche tramite Cuptel, le linee sono “tutte occupate” dalle 7.30 di questa mattina.

E quindi? Come è possibile che l’Ausl Romagna non avesse previsto questo “intasamento” di richieste?

Sara

Linee intasate e sistema on line in tilt. Impossibile prenotare l’appuntamento per il vaccino anticovid a Ravenna.

Alessandro