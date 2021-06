Pronto Soccorso di Ravenna: 91 enne 24 ore in barella con frattura al femore e i familiari non possono vederlo

Buongiorno, vorrei denunciare come vengono trattati gli anziani in ospedale a Ravenna. Il babbo novantunenne, ricoverato (premetto che il personale medico ed infermieristico è gentilissimo e in queste condizioni lavorano al meglio) dopo essersi fratturato il femore cadendo in casa e restando per ore a terra, e dopo essere stato per 24 ore in barella al pronto soccorso, prima di essere ricoverato, è rimasto completamente solo e spaesato. Tuttora non è possibile vederlo, lui pensa di essere stato abbandonato (questo è quello che è riuscito a comunicarmi telefonicamente in modo estremamente confuso).

Mi rivolgo quindi alla dirigenza che detta queste regolamentazioni rigidissime non tenendo conto della fragilità di alcuni pazienti. Non riesco a capire come ora che si può andare al ristorante, in palestra, ecc.. non sia possibile vedere un anziano in quelle condizioni, nemmeno per cinque minuti. Preciso che sono vaccinata, potrei fare il tampone o qualsiasi cosa fosse richiesta. Mi sembra sia veramente una cosa umanamente inaccettabile.

Spero che il mio sfogo possa servire, e che altri non si trovino mai più in queste condizioni.

Anna Elisa – Marina Romea