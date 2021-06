Ingiusto non poter fare il bagno in mare per una gara di motoscafi

Mi sembra assurdo vietare la balneazione per tutto il litorale di Marina di Ravenna dalle 10 alle 17 da venerdì a Domenica per una gara di motoscafi.

Assurdo e ingiusto, dobbiamo stare in spiaggia e non bagnarci non far fare il bagno ai bambini.

Chi organizza queste cose per me non sa del disagio che crea. Ma non potevano fare le gare oltre le boe dei 300 metri? Contesto vivamente questi eventi.

Fabio Ferrarese