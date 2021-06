L’Enpa Ravenna lancia un S.O.S.: “troppi gattini abbandonati. Non ce la facciamo, mancano cibo e farmaci”

In questi giorni, nonostante il nostro intenso impegno a sterilizzare i gatti randagi, nonchè i reiterati inviti ai detentori di felini affinchè provvedano ad impedirne la procreazione, ci troviamo, ancora una volta, a dover affrontare non pochi problemi a causa di nuove nascite e di abbandoni.

Questa situazione comporta, come si è detto, le seguenti problematiche: coinvolgimento molto gravoso per i volontari, consistente aumento delle spese veterinarie e dei farmaci di per se già molto costosi, ed infine un rilevante aumento di consumo di cibo e di lettiera.

Tutto questo senza considerare i molteplici gatti randagi adulti che necessitano di un ricovero presso la nostra struttura, perchè affetti da patologie di vario genere o perchè riportanti traumi da incidenti.

A chi ci legge ed a chi è particolarmente sensibile alle vicende zoofile, chiediamo un aiuto nei modi sotto indicati:

– offerte tramite conto corrente bancario IBAN IT 85 V 06270 13101 CC 0840262000;

– donazione di cibo ( secco e umido kitten, secco e umido gatti adulti, lettiera ), da portare direttamente presso il nostro ufficio in Via Corti alle Mura n. 68 a Ravenna, dal martedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30;

– tramite la “Lista dei desideri” Enpa Ravenna su Amazon clikkando sul seguente link https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/MDEBTIWNJ6PQ?ref_=wl_share .

Vi ringraziamo anticipatamente per quanto potrete fare in nostro aiuto.

Enpa Sezione Provinciale di Ravenna