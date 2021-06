Rifiuti: grazie a de Pascale siamo tra i peggiori in regione

Tra breve arriverà in Consiglio comunale la delibera per le tariffe TARI 2021. Secondo la Regione si dovrebbe puntare all’applicazione generalizzata della tariffa puntuale ma da noi questa possibilità è ancora lontana a venire e i disservizi legati al sistema di raccolta misto (un po’ a domicilio e un po’ no), dove è partito, si fanno sentire. Per questi motivi lo scorso anno, al momento del voto sulla TARI, abbiamo espresso voto contrario. E quest’anno come sta andando?

La Regione ha diffuso i dati del 2020. Tra i capoluoghi di provincia dell’Emilia-Romagna il peggiore risultato nella raccolta di rifiuti differenziati lo ottiene Bologna. Ravenna è penultima con il 62,1%, 11 punti percentuali sotto il livello obiettivo della raccolta (73%). In Provincia? Pure peggio. La classifica ci vede proprio in fondo in fondo: 61,1%. A livello di rifiuti complessivi, poi, la nostra nel 2019 era la terza provincia in Italia per il maggior quantitativo prodotto: 752 chili per abitante.

Le strategie per una buona gestione del ciclo rifiuti si conoscono da tempo: ridurre il più possibile la produzione complessiva e fare in modo che il meno possibile finisca in discarica, sviluppando il più possibile la differenziazione e il riciclo. Proprio il contrario di quello che succede da noi. E la Regione ha annunciato che il prossimo piano rifiuti 2022-2027 prevederà un obiettivo dell’80% di differenziata: per Ravenna è irraggiungibile. Sarebbe bene che il Sindaco se lo ricordasse, quando si fa da solo i complimenti per la gestione ambientale!

Ravenna in Comune