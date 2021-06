Le emozioni dell’ultimo giorno di materna in epoca Covid: una mamma da voce alle parole del suo bimbo di 3 anni

Invio una lettera di saluto e testimonianza scritta da me come se fosse il mio bimbo a raccontare. Mi piaceva l’idea di chiudere l’anno scolastico portando questo piccolo contributo frutto della nostra esperienza positiva! In tempi di Covid…ci vogliono buone notizie!

Daniela Ricci mamma di Giacomo

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA..! Lettera di un bimbo in tempi di Covid..

Questo è stato il mio primo anno di scuolina! Mi chiamo Giacomo, ma per tutti sono Giacomino..il più piccolo della mia sezione Margherite della scuola dell’infanzia Gugù! Mamma era un po’ preoccupata per me all’inizio.. lei non mi aveva mai lasciato con nessuno! ..e quest’anno, pensava, tutte le scuoline del mondo dovranno lavorare in modo “speciale” con i piccoli che accoglieranno..!

Mamma ancora non sapeva che avremmo trovato delle insegnanti speciali, delle dade amorevoli e simpatiche! I genitori non possono entrare…perciò, sin dai primi giorni ho salutato la mamma sul portone, dove ad aspettarmi c’è sempre una delle dade pronta ad accogliermi sorridente…a proposito! Io lo so come si fa a capire quando qualcuno ti sorride sotto la mascherina, sapete? Il segreto sta negli occhi…se brillano felici allora state certi che si tratta di un sorriso! Anche mamma lo capiva infondo…

Ed io, sereno, la salutavo con la manina prima di entrare all’ingresso.. Quante volte l’ho vista sbirciare allungando il collo per dare almeno un’occhiatina all’interno! Sono certo che le sarà mancato potermi accompagnare all’armadietto come faceva con i miei fratelli quando erano piccoli…

Meno male che le mie maestre, oltre a farci giocare e divertire, ci hanno scattato tantissime foto! Così a casa posso mostrare fiero quanto è bella la mia scuolina e quanti amici ho trovato..! Ora siamo arrivati all’ultimo giorno e tutte le pitture che adornavano le pareti della scuola sono state rimosse e portate a casa.. Manca un po’ di colore che metteva allegria…e presto saluterò le mie care maestre.

Grazie per il vostro amore e per le vostre coccole.. Grazie per tutte quelle parole che mi hanno aiutato a crescere, nonostante sia difficile parlare ai piccoli indossando la mascherina! Se sono cresciuto un po’ di più è anche grazie a voi! Buone vacanze!!

A tutte le insegnanti e dade della sezione Margherite scuola dell’infanzia statale Gugù Augusta Rasponi del Sale (Stefania, Fausta, Marialba, Anna Maria, Elisa, Linda, Irene, Cristina)