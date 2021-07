Ravenna. In via della Chimica e via Trieste traffico insostenibile

Vorrei capire il pensiero dei concittadini riguardo la situazione per me quasi insostenibile delle vie della chimica e via Trieste. Il traffico pesante negli ultimi anni è aumentato a dismisura, causando oltre al continuo dissesto delle strade urbane anche situazioni di pericolo per i cittadini che si recano al lavoro, al mare o passano per la zona.

Tempo fa l’orario di punta era come al solito le 17, adesso capita di trovare traffico anche alle 6 di mattina. Tempo fa, la scusante era stata dei lavori al cavalcavia ferroviario che divideva la città a metà, ma ora i lavori sono terminati da tempo e sono rimasti a prescindere i disagi.

È normale che il traffico pesante passi così vicino dal centro urbano? Non si può ragionare ad una alternativa più green per evitare che raggiungere un punto A “zona Enichem” a un punto B “zona portuale” bisogna per forza fare 15km?

Riccardo Valletti