Proteste dei leghisti per la bocciatura del “centro civico e culturale”

Esprimiamo il nostro più profondo rammarico per l’esito del consiglio comunale di ieri sena, dove è stata bocciata dalla maggioranza, la proposta di creazione di un centro “civico” e culturale, cioè uno spazio organizzato ed attrezzato per contenere servizi collettivi che prediligono la dimensione relazionale e culturale tra le persone, con un’attenzione in particolare: alla formazione e aiuto sia degli insegnanti che dei ragazzi e bambini con disturbi specifici dell’apprendimento, ai ragazzi con bisogni educativi speciali; e di tutte le difficoltà che si presentano nella crescita di un bambino, come la comprensione ed espressione della lingua per i bambini stranieri, le difficoltà relazionali e comportamentali, e per ragazzi con difficoltà motorie o a rischio dispersione scolastica.

L’idea della Lega, era di un luogo “per” la città e per i nostri giovani, dove poter trovare tavoli con insegnanti di ripetizioni, ma anche laboratori musicali o artistici, il tutto in collaborazione con le associazioni, gli insegnanti, ma soprattutto con i professionisti, ovvero quegli educatori professionali che servono affinché ogni passo sia frutto di studi mirati e approfonditi.

La proposta è stata cassata, con motivazioni di scarsa rilevanza, il nome “civico “ non era corretto, ma soprattutto la maggioranza ritiene inutile parlare di queste cose in quanto, a loro avviso, esistono già sul territorio le loro associazioni e cooperative che sopperiscono a questi bisogni. Strano però che la stragrande maggioranza dei genitori si rechi fuori provincia per ottenere aiuto.

Si rileva inoltre la bocciatura del nostro ordine del giorno sugli istituti comprensivi IC2 e IC3 e le relative classi pollaio previste, bocciatura che la maggioranza giustificata col fatto che l’odg della Lega fosse ormai superato viste le nuove proposte portate avanti dall’amministrazione.

Il documento doveva essere stimolo in Consiglio Comunale affinchè venisse elaborato e votato un documento congiunto per dare forza alle trattative portate avanti dalla Giunta, oltre che garanzie e certezze agli studenti e alle loro famiglie in modo da poter garantire un futuro educativo sereno e ricco di prospettive a tutti gli interessati da tale provvedimento.

Anche questa volta la maggioranza ha imposto la propria linea di pensiero; invierà nuovamente una lettera al provveditorato senza aver interagito con l’opposizione e senza chiedere un voto d’appoggio in Consiglio Comunale. Restiamo davvero basiti di fronte alle motivazioni della bocciatura, quindi ci auguriamo quantomeno che dalle parole si passi ai fatti reali.

I Consiglieri Comunali:

Enea Puntiroli

Daniela Monti

Stefano Versari

Gianluca Salomoni

Monica Garoia