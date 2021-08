Al CMP di Ravenna per fare il vaccino: folla di gente e più di un’ora d’attesa

Buongiorno,

scrivo in quanto volevo far presente che ieri mi sono recata previo appuntamento al CMP per fare il vaccino. La situazione che ho trovato è a dir poco sconvolgente.

Ho trovato fuori una folla di gente, persone sedute sui marciapiedi, sui prati, nessun cartello o indicazione. Ho chiesto lì fuori a una signora che chiamava i gruppi e mi ha detto che c’era da aspettare almeno un’ora. Erano le 17.45 e chiamavano gli appuntamenti delle 16.40.

Mi sono comunque fatta forza e ho aspettato dato che ormai avevo preso appuntamento.

Sono stata chiamata alle 19.00 e una volta entrata dentro la situazione era peggio ancora.

Niente cartelli nemmeno lì, i cartelli dicono capienza 50 persone e saremo stati almeno 100 e continuavano a far entrare. Le file erano tutte attaccate, non era garantito il distanziamento, un ammasso di gente tutta attaccata e non si capiva nulla.

Sconvolgente!

Sara S.