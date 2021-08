C’è troppo rumore in camera mortuaria e non si riesce a pregare… ma l’addetto mette a tacere le suore

Alla camera mortuaria di Ravenna è accaduto un episodio deplorevole. Dai singoli scomparti riservati alle salme e ai loro familiari e conoscenti si diffondeva un particolare brusio con toni di voce molto alta tale da recare notevole disturbo a coloro che sostavano accanto ai loro cari. La situazione è durata a lungo e via via è sempre più peggiorata. Nessun intervento da parte della sorveglianza, al punto che nel lungo ambiente diviso dai paraventi si elevava un chiacchiericcio prolungato e molesto, peraltro irrispettoso dell’ambiente riservato alle salme esposte. In tale situazione, un piccolo gruppo tra cui alcune suore, recitavano il rosario accanto al padre deceduto di una di queste, intercalato, da brevi note musicali di preghiera. Ma era talmente difficoltoso pregare sul famigliare della suora tanto era elevato questo vociferare nell’ambiente.

Ad un certo punto, tuttavia, un addetto del personale di servizio si è avvicinato alle suore invitandole in malo modo a sospendere immediatamente la recita delle preghiere poiché, a suo dire, avrebbero potuto disturbare le altre persone presenti. In questo ambiente che si poteva paragonare tranquillamente ad un mercato, appariva stridente oltreché inaccettabile l’atteggiamento adottato dal personale di servizio che ha dimostrato una palese intolleranza religiosa e la soppressione di una libertà fondamentale, che è quello del diritto di pregare. Infatti i paladini della Costituzione dimenticano (artatamente) come l’articolo 12 reciti espressamente: “tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, pubblica o privata, di farne propaganda e di esercitare in privato e in pubblico il culto”.

Oltretutto sarebbe opportuno consigliare all’operatore della camera mortuaria di sottoporsi ad una visita dall’otorinolaringoiatra, per verificare l’udito delle sue orecchie, le quali evidentemente avvertono il presunto disturbo della preghiera di poche persone mentre non sentono il rumore delle decine e decine di visitatori e famigliari che parlano ad altissima voce, incuranti del luogo in cui si trovano.

L’Amministrazione comunale dovrebbe assicurare che nell’ambiente riservato alle salme in attesa dell’ultimo saluto sia mantenuto un comportamento consono e rispettoso, oltre a rimarcare con la dovuta chiarezza nei confronti degli addetti ai servizi, l’assoluta libertà delle persone di esprimere il proprio dolore anche attraverso la preghiera.

Gianfranco Spadoni – Lista per Ravenna