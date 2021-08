Ancora sul sondaggio indetto e finalizzato a definire il nominativo tra “Bologna mare” e “Bologna marittima”

Nella mia qualità di Vicepresidente del Consiglio Territoriale di Castiglione di Ravenna ho rispettosamente atteso l’esito del sondaggio indetto e finalizzato a definire il nominativo della località turistica oggi coincidente con il paese di Lido di Savio tra “Bologna Mare” e “Bologna Marittima” per svolgere le seguenti considerazioni.

Prima dell’indizione del sondaggio esteso oltre che ai cittadini anche ai turisti e come implicitamente riconosciuto ed ammesso dall’Ass. Giacomo Costantini [ma in realtà è possibile constatarlo dal verbale della riunione del Consiglio Territoriale di Castiglione di Ravenna del 23-6-2021] la problematica della turistica denominazione di Lido di Savio era stata definita dal Consiglio Territoriale di Castiglione di Ravenna che con un proprio atto acclarava che tale località era originariamente ed usualmente da tutti [e più in particolare dai residenti] denominata “Bologna Mare” e non “Bologna Marittima”.

Pertanto si ritiene l’indizione del sondaggio inutile erronea e purtroppo anche dannosa. Inutile dal momento che come si è visto la località in argomento oggi coincidente e denominata “Lido di Savio” era originariamente ed usualmente da tutti denominata “Bologna Mare” [così come tra l’altro confermato dall’esito del medesimo sondaggio] e non “Bologna Marittima” come erroneamente indicato da isolati documenti cartografici che di certo non potevano (e tuttora non possono) prevalere rispetto alla consuetudine fonte di diritto.

Erroneo dal momento che il sondaggio veniva votato non solo dai cittadini come sarebbe stato corretto ma anche dai turisti che però non essendo residenti non avrebbero dovuto avere il diritto al voto… Irrispettoso dal momento che la constatazione della consuetudine da parte del Consiglio Territoriale di Castiglione di Ravenna non veniva considerata dall’Ass. Giacomo Costantini che incurante di quanto acclarato indiva comunque il sondaggio e così facendo sviliva ulteriormente le funzioni di tale organo.

Ma anche nell’alquanto denegata ipotesi in cui si volesse riconoscere un minimo di utilità a questo sondaggio si ritiene che la Giunta comunale di Ravenna spesso assente nel forese avrebbe dovuto occuparsi della risoluzione di altre e ben più importanti questioni per Lido di Savio e non della risoluzione della questione dell’originario e turistico nominativo.

Giuliano Lelli Mami – Vicepresidente del Consiglio Territoriale di Castiglione di Ravenna e consigliere di Fratelli d’Italia