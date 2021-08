Ravenna. Al pronto soccorso resta senza cure e gli vengono attribuiti vaccini mai fatti

Nella serata del 21 agosto, alle 21,30, mio marito si è recato al pronto soccorso lamentando dolori lancinanti al basso ventre e ai genitali, oltre a qualche linea di febbre. È stato registrato al triage, gli hanno fatto il tampone ed è stato sistemato su una barella. Mio marito ha aspettato ore, poi ha chiesto un calmante per il dolore, ma nessuno lo ha ascoltato. I pazienti in attesa si lamentavano a più riprese e con veemenza per le lunghe attese. C’erano persone dalla mattina precedente! Alle 5 mio marito si è alzato e ha chiesto di firmare per andarsene. Nessuno ha mosso obiezioni.

Il fatto maggiormente grave e che riteniamo più vergognoso è stato leggere cosa hanno scritto sul foglio di accettazione di mio marito: “Vaccinato con entrambe le dosi per il covid”. Peccato che non sia vero, perché mio marito non ha mai fatto i vaccini.

E mio marito è rimasto senza cura!

Barbara P.