È morto l’artista Chuck Close, espose al MAR nel 2019. Ravenna poteva avere un suo lavoro in mosaico

L’Associazione Dis-ORDINE si unisce all’unanime cordoglio del mondo dell’arte per la scomparsa dell’artista statunitense di fama internazionale Chuck Close. Nel 2019 nell’ambito della IV Biennale del Mosaico Contemporaneo, il Mar ospitò una mostra personale dell’artista che comprendeva gli ultimi lavori realizzati in mosaico e in segno di benvenuto, gli consegnammo la tessera onoraria dell’Associazione.

Ravenna poteva cogliere di più dalla sua presenza in città, un contatto più integrato con gli artisti e mosaicisti ravennati, una collaborazione, una lezione del caposcuola della pittura fotorealista, un dialogo tra linguaggi musivi diversi con uno dei più grandi artisti del nostro tempo. Un uomo che nonostante le forti difficoltà incontrate, ha permesso all’arte di riempire la sua vita e le nostre di visioni e trasformazioni. Si è trattato purtroppo dell’ennesima occasione mancata per la città di trattenere un segno qualificato.

Il Consiglio direttivo dell’Associazione

Dis-ORDINE DEI CAVALIERI DELLA MALTA E DI TUTTI I COLORI