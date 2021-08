Auspico che Ancarani possa trovare la formula giusta per dare un segnale all’elettorato di centrodestra, volto nuovamente all’unità

Apprendo dalla stampa che martedì 24 agosto, l’On. Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia è stato a Ravenna presso il gazebo in Piazza Andrea Costa per sostenere il candidato Sindaco di Forza Italia e Primavera Ravenna, Alberto Ancarani. Ha parlato di economia e lavoro, ricordando che l’obiettivo prioritario deve essere crearlo, mettere le imprese nelle condizioni di assumere, abbattere la pressione fiscale su famiglie e imprese e ridurre le tasse anche nelle città. Ha parlato del progetto del partito unico del centrodestra oggetto di incontri fra Meloni, Salvini e Berlusconi, affermando che dopo il voto sarà all’ordine del giorno il tema appunto di un nuovo partito di tutto il centrodestra che potrebbe ispirarsi all’esperienza dei conservatori statunitensi. Insomma Ancarani ha ricevuto davvero un regalo prestigioso per la sua candidatura a sindaco grazie a questa “visita” di alto profilo politico che va a rafforzare la sua vocazione di uomo di centrodestra. Auspico allora che possa in qualche modo anche alla luce di questo evento, trovare la formula giusta per dare un segnale all’elettorato che vi sia comunque un progetto da questa “parte” a Ravenna, un progetto volto nuovamente all’unità, prima di tutto perché gli elettori di cdx di Ravenna meritano di poter votare per una coalizione coesa e forte e poi perché senza unità non si può raggiungere nessun obiettivo, ancor meno quello di insidiare le sinistre in questa città.

Marcello Faustino