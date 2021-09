Che cosa pensano di fare gli 11 candidati Sindaco per i naturisti a Lido di Dante?

Spettabile Redazione di “Ravennanotizie.it”, tramite voi chiedo agli undici candidati a Sindaco di Ravenna cosa pensano di fare per valorizzare il turismo naturista nell’interesse della collettività e per il rispetto della minoranza naturista (e non solo) in linea con la Costituzione. Negli ultimi due anni un passo avanti è stato fatto con il riconoscimento di una parte di spiaggia comunque insufficiente ad accogliere chi vorrebbe usufruirne nel rispetto anche delle norme anti Covid-19 e non contro la legge come dimostrato dalla Magistratura con i denunciati del 2012.

Mi pare irrazionale che quando non è possibile avere spazio a sud, come era sino al 2009, per consentire una felice nidificazione del fratino, si tolga spazio a nord dove storicamente iniziava, per i naturisti, la frequentazione della spiaggia in linea perpendicolare con lo stradello che attraversa la pineta Ramazzotti a partire dal Camping Classe.

Ritengo sia estremamente razionale che a nord, fra l’altro frequentato da pochissime persone addirittura per tutti i circa 500 mt di spiaggia libera sino al Bagno Classe, non si sia accettato di aggiungerne una parte a quelli riconosciuti con le ordinanze che avrebbero consentito anche spazio idoneo a famiglie con bambini e disabili.

Se poi nella parte più a nord si fosse consentito di porre un chiosco per il ristoro rimovibile con annesso WC, turisticamente Lido di Dante avrebbe consentito una stagione di molti mesi. Ricordo che il Comune di Ravenna dispone di 35 Km di spiagge.

Cordiali saluti

Fidenzio Laghi – presidente ANER sino al 2001 che nel 1986 con il parere favorevole di numerose autorità riuscì a consentire ai naturisti di poter frequentare un tratto di spiaggia libera di oltre 2Km.