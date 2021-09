La replica di Matteo Rossini e Riconquistare l’Italia: il nostro progetto politico ha ormai 10 anni

Egregio Carloni, egregio direttore, ringraziandovi per lo spazio dedicato alla nostra lista e al nostro candidato, non senza stupore leggiamo nel suo articolo di domenica 5 settembre* – dove finalmente vi accorgete della nostra esistenza dato che nell’articolo** del giorno precedente avevate dato, erroneamente, per “tutti presentati, i magnifici 10, le 29 liste e la corsa dei 900 per un posto a Palazzo Merlato” – un accostamento tra “soap opera affollata di personaggi, alcuni improbabili” e il nostro candidato che, francamente, ci appare fuori luogo.

Non da meno, il fatto che “Nessuno sapeva dell’esistenza di tale movimento né dell’impegno politico prima d’ora del signor Rossini. Nemmeno gli avversari sapevano nulla.” non depone a vostro favore: il nostro progetto politico, come correttamente scrivete, ha ormai 10 anni, il nostro candidato ha già fatto attività e militanza ed è stato candidato anche in altre competizioni elettorali (sarebbe bastata una banale ricerca di 20 secondi), ma soprattutto il nostro partito ha più volte incontrato i cittadini ravennati in banchetti informativi in diversi punti della città (essendo spesso volutamente evitati da giornalisti e fotografi) dando anche comunicazione alle diverse testate, ma con scarsa risposta. Il 14 aprile 2020, a inizio emergenza sanitaria, abbiamo inviato un comunicato stampa a tutte le testate locali, inclusa la vostra, in cui avanzavamo una nostra proposta*** dal titolo “Emergenza coronavirus e crisi economica: come uscirne”: non ci risulta che sia mai stata pubblicata. Effettivamente ci dice che “Nessuno se n’è accorto”, certo.

Alla luce di questo capirà che essere ironicamente commentati in un articolo pre elettorale con un “Niente di meno” o “Carneade”, seppur nel nostro piccolo, non è gradevole. Sorvoliamo sull’ipotesi di quali possano essere i nostri elettori perché, tanti o pochi, ci piacerà scoprirlo solo il 5 ottobre e, per fortuna, su nessuno di quei voti ci sarà un bollino relativo al sì-vax, no-vax, forse-vax: saranno voti di chi si è preso la briga di conoscerci, di leggere il nostro statuto e i nostri documenti ufficiali, di ascoltare le nostre proposte, di acquisire stima nei nostri confronti e alla fine di credere nel nostro progetto. Tanti o pochi che siano.

Per chiudere, al fine di conoscerci meglio ed uscire quindi dall’anonimato manzoniano, Vi invitiamo a prendere visione del nostro statuto**** e dei nostri documenti ufficiali***** a livello nazionale, che descrivono il nostro progetto politico; a livello locale siamo disponibili fin da subito per illustrare i punti salienti del nostro programma e come pensiamo di declinare quanto incluso nei documenti in proposte concrete per il governo della nostra amata Ravenna.

Cordiali saluti

Matteo Rossini – Riconquistare l’Italia – Ravenna

* https://www.ravennanotizie.it/rubriche/elezioni-ravenna-2021/2021/09/05/elezioni-a-ravenna-27-diario-elettorale-del-5-settembre-matteo-rossini-lultimo-carneade-e-l11-candidato-sindaco-la-sorpresa-dellultima-ora/

** https://www.ravennanotizie.it/politica/2021/09/04/elezioni-a-ravenna-28-diario-elettorale-del-4-settembre-tutti-presentati-i-magnifici-10-le-29-liste-e-la-corsa-dei-900-per-un-posto-a-palazzo-merlato/

*** http://appelloalpopolo.it/?p=57222

**** https://riconquistarelitalia.it/statuto-di-riconquistare-litalia/

***** https://riconquistarelitalia.it/il-progetto-e-i-documenti-di-ri/

Egregio Matteo Rossini, come lei stesso ammette, la sua proposta politica che – come dice – ha ormai 10 anni di vita, non è mai arrivata al grande pubblico né è balzata agli onori della cronaca. Invece di accusare la stampa di questi scarsi risultati, si faccia delle domande. Per tale ragione ribadisco che nel suo caso il concetto di Carneade della politica calza a pennello e senza che questa definizione suoni offensiva. Detto questo, in bocca al lupo per la sua avventura politica. Cordiali saluti

Pier Giorgio Carloni